برومو تاني تاني يحقق 6 ملايين مشاهدة قبل عرض الفيلم

حقق البرومو الرسمي لفيلم تاني تاني، رواجا كبيرا منذ طرحه على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، إذ حصد 6 ملايين مشاهدة، وذلك قبل انطلاق الفيلم رسميا بدور العرض غدا الأربعاء؛ ليكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2024.

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم تانى تانى بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

قصة فيلم تاني تاني

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، إذ تظهر غادة عبد الرازق بشخصية هدى، التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد دور لبيب (بيبو) الذي يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك في فيلم تاني تاني أيضا محمود حافظ بدور عادل، وهو شقيق غادة عبدالرازق، الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.