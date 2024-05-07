ضياء رشوان: نتنياهو في مأزق وكل تفكيره البقاء بالحكم لأطول فترة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل تبعث رسائل متضاربة وتخلق منطقة غموض تدخل من خلالها رفح الفلسطينية جزئيا، وبالتالي الموقف العالمي والدولي لن يتضح من المواقف الإسرائيلية إلا بعد حدوث شيئين، الأول أنه غدا في القاهرة، يصرح المتفاوضون وعلى رأسهم الجانب الأمريكي بأن حماس وافقت على نفس البنود التي عُرضت على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لا يوجد تعديل حدث من حماس في التفاصيل، والشيء الثاني أن الطرف الأمريكي يطلب من إسرائيل في ظل هذا إعلان عن موقفها.

أضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موقف لا يحسد عليه، لأن تحالفه الحاكم يشهد «لخبطة كبيرة»، كما يرفض «بن غفير» و«سموستريتش»، أي اتفاق وهددا بالاستقالة من الحكومة، إلا أن وزير الدفاع يوافق على الاتفاق، ونتنياهو لا يفكر في الاتفاق ولكن يفكر في موقف من الاتفاق يحفظ له أغلبية في الحكم.