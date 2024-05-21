محافظ كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لافتتاح حديقة وفندق الخالدين قريبا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ هناك استعدادات تجري على قدم وساق للانتهاء من مشروع تطوير حديقة وفندق الخالدين بوسط مدينة كفر الشيخ، تمهيدا لافتتاحها قريبا، لافتا أنّ المشروع يُعد اجتماعيا ترفيهيا متنوعا يهدف إلى خدمة المواطنين.

تطوير حديقة الخالدين

وأوضح المحافظ أنّ حديقة الخالدين واحدة من عدة حدائق تم تطويرها بمدينة كفر الشيخ، ومنها الحديقة المركزية المجاورة لدوران الملك عبد الله، والحديقة المجاورة لمبنى موقف القاهرة الجديد، مشيرا إلى تطوير حديقة الخالدين لتكون حديقة شاملة ومتنفسا لأبناء المحافظة، وتضم قاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع حتى 350 فردا، ومطعم وأماكن ترفيهية وحمام سباحة وملعب تنس وصالة جيم وصالة للألعاب المتنوعة وغرف فندقية بأعلى مستوى.

خدمات ترفيهية نوعية لأبناء المحافظة

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنّه تم وضع خطة عاجلة للتوسع في إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة، لتقديم الخدمات الترفيهية النوعية لأبناء المحافظة.