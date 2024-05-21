أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإجهاض حلال إذا كان بعذر خارج عن الإرادة

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الإجهاض يصبح حرامًا لو قامت المرأة باختيارها بعمل عملية لتنزيل الجنين، لافتاً إلى أنَّه إذا أجهضت المرأة بعذر خارج عن إرادتها فلا ذنب عليها.

وأضاف «ربيع»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «الإجهاض لا يكون فيه أي أمر إذا لم ينفخ فيه الروح».

ومن ناحية أخرى، يرى الدكتور خالد السطوحي، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، أنه ليس في مقعد الفتوى، لكن يريد بصفته طبيبا، أن يوضح أن الجنين من أول يوم هو كائن حي، لكن ليس فيه روح.