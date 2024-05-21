أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «أختها مديونة واشترت قطعة أرض، فهل يجوز لها أن تضحى وتذبح الأضحية؟».

الأضحية ليست واجبة

وأضاف «عبد السميع»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «الأضحية مستحبة وليست واجبة، والبعض يواظب عليها كعادة، سداد الدين مقدم على الأضحية، لو شراء الأضحية يؤثر على سداد الدين، وبالتالى يصبح هناك حرمة لو ضحى وتعثر في سداد الدين».

حكم الأضحية والدين مؤجل

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو الدين مؤجل ويستطيع أن يسدده وقادر على هذا، فلا مانع من الأضحية، ما دامت لا تؤثر على سداد الدين».