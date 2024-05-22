السفير محمد حجازي يكشف عاملين أفشلا تصور الاحتلال عن التهجير القسري للفلسطينيين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، كان في قلب المشروع الإسرائيلي والحرب على غزة منذ البداية.

وأضاف حجازي خلال حديثه ببرنامج الشاهد تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، أن استخدم القوة المفرطة، دفع أعداد ضخمة نحو الجنوب بلغت مليون ونصف المليون في رفح الفلسطينية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عاملين أفشلا التصور الإسرائيلي، أولا صمود الشعب في غزة، لأنه لن يصاب بنكبة جديدة، ولن يتركوا الأرض، والعامل الثاني صمود القيادة المصرية، ومنذ اليوم الأول تدرك أهداف المخطط الإسرائيلي لدفع أهالي غزة نحو التهجير القسري إلى سيناء، ومن هنا جاء موقف مصر الصارم والجاد، وتفقد الرئيس للقوات المسلحة على أرض سيناء.