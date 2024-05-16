الكويت: نرفض التهجير.. وإجراءات الاحتلال انتهاك للقانون الدولي

قال رئيس الوزراء الكويتى، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن القمة الحالية تأتى فى ظروف مأساوية ومشاهد مروعة تدمى القلوب وتشخص لها الأبصار، نتيجة استمرار آلة القتل والتدمير المتعمد وحرب الإبادة التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطينى الشقيق فى غزة وباقى المدن الفلسطينية، والذى يمثل تجاوزاً سافراً غير مسبوق على كل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية بالبحرين: «لا شك أن العدوان الإسرائيلى الهمجى المستمر على قطاع غزة، وما يخلفه من قتل ودمار راح ضحيته آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، أصاب المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولى».

وتابع: «فى هذا الصدد نشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى ومجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفورى للعمليات العسكرية فى قطاع غزة وإدانة الهجوم الهمجى الذى شرعت به القوات الإسرائيلية فى مدينة رفح، وما ينتج عنه من تبعات على المدنيين فى ظل انعدام الملاذات الآمنة، وتوفير الحماية المدنية اللازمة للشعب الفلسطينى، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب فى المنطقة».

وقال رئيس الوزراء الكويتى: «نؤكد الدور الرئيسى الذى تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معربين عن رفض الكويت القاطع لدعوات التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة، وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية والتى تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الإنسانى الدولى».