السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اليمين الإسرائيلي تجاوز في مساحة العنف التي تستخدم إلى الحد الذي أحرج الإدارة الأمريكية أمام شعبها، فالرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن استخدام العنف في رفح سيقود إلى عواقب سيحددها هو بنفسه، وباتت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بشكل واضح وصريح عن رفضها التام لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، الذي يبث عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس الأمريكي يدرك تماما الهدف الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو البقاء في السلطة الإسرائيلية، فضلا عن استمرار حكومته اليمينية، ومن أجل تحقيق ذلك الأمر، يعمل على إشعال المنطقة مجددا بحرب تضيف عنفا جديدا تستمر لـ4 أو 5 أشهر قادمين.

وتابع: اليمين الجمهوري المتطرف هو الخيار الأمثل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المرحلة القادمة، فالرئيس الأمريكي الحالي بايدن استثمر في الدم والعنف وآلة الحرب الإسرائيلية، ما مكنه من اكتساب سمعة ومساحة للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، حتى أصبح الأمر يهدد القواعد والقيم الإنسانية.