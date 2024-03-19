حسن الصباح يستدرج ضحاياه في الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين.. المشاكل الزوجية تسببت في سقوط قلعة آلموت

ذكاء ودهاء تمتع بهما حسن الصباح، جعله قادر على تنفيذ خططه بإحكام، فضلا عن قوة الشخصية، والثقة في النفس، إذ كانت تلك أسلحته الثلاثية للإيقاع بضحاياه واستدارجهم، منهم حارس قلعة آلموت، ذلك الحصن المنيع، الذي سيتخذه «الصباح» مقرا للاختفاء عن أعين وزير الدولة السلجوقية نظام الملك، الذي يرغب في قتله.

جلس «الصباح» مع حارس قلعة آلموت فريسته الجديدة، ضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين، بعد أن جمع معلومات عنه مسبقًا، وعرف أنه يعاني من كثرة المشاكل الزوجية، ليكن ذلك هو الوتر الحساس الذي سيلعب عليه، ويتودد ويتقرب منه، ويأخذ مكانة مميزة في قلبه، لمعرفة ما يخفيه من أسرار عن قلعة آلموت تساعده في الدخول إليها، وبالفعل نجح في ذلك، ليعمل الحارس على إيصال صورة جيدة عنه للقائد الذي يسمح بدخولهم إلى القلعة بسهولة.

دخول حسن الصباح إلى قلعة آلموت

الحارس كان وسيلة حسن الصباح للدخول إلى قلعة آلموت، واقنعه زعيم الحشاشين، أنه يتعاطف مع حالته.. وفي حوار مطول بين الاثنين، قال الصباح للحارس، (أقدر جهدك وصعوبة دورك في تأمين القلعة.. تلك المهمة التي تجعلك تعود لزوجتك نصف حي ونصف ميت)، وظل زعيم الحشاشين يتحدث عن المتاعب الزوجية التي يواجهها الحارس في سبيل مهمته، ووعده بحل كل مشاكله، طالبا منه أن يعينه وأصحابه على دخول القلعة.

كان حسن الصباح يتحدث إلى الحارس بطيبة وبشاشة، ليتمكن من بلوغ هدفه، ولم يشك الحارس لثانية واحدة في الخطر الذي يكمن وراء حديث زعيم الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

يمكن لمحبي الأحداث التاريخية والتشويقية، متابعة مسلسل الحشاشين، والمذاع على فضائية DMC، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض شبكة قنوات dmc مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:15 مساءً، بينما تعرض الساعة 11 على قناة dmc دراما، وتعاد الحلقة الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 4:15 مساء.