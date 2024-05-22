«نتنياهو» يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الإبادة الجماعية

زعم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن التهم الموجهة للاحتلال الإسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية مشينة بشكل كبير.

أوامر باعتقال ضد قادة إسرائيليين

ويدعي نتنياهو بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم تقم بزيارة دولة الاحتلال الإسرائيلي لفحص الأدلة.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الأول، عن نيته إصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بسبب أفعاله خلال الحرب على المدنين وارتكاب مجازر وجرائم حرب منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

ارتكاب جرائم حرب

وأفاد خان، بأنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ردًا على قرار المدعي العام، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم واعتبروا القرار «مشينًا»، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.