المبادرة الوطنية الفلسطينية: بيان الجنائية الدولية يكتب نهاية نتنياهو

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية تعليقا على بيان كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: «بغض النظر عن نقطة عدم جواز المساواة بين الضحية والجلاد إلا أن البيان الذي صدر عن المدعي العام يمثل نقطة انعطاف تاريخية فيما يتعلق بإسرائيل لأول مرة ترفع الحصانة عنها أمام القانون الدولي ولأول مرة يواجه القادة الإسرائيليون خطر المحاكمة على جرائم الحرب التي يرتكبونها منذ 76 عاما».

بيان الجنائية الدولية تاريخي

وأضاف «البرغوثي»، خلال مداخلة له عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ حالة الهيستريا الراهنة المسيطرة على قادة إسرائيل والدول الداعمة لها، مثل الولايات المتحدة، لشعورهم بالخطر من طبيعة ما جرى.

واستطرد: «حال إقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية توصيات المدعي العام للمحكمة، فهذا يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة الحكومة اليمينية المذكورين في البيان لن يستطيعوا دخول 124 دولة في العالم وسيصبحون مطلوبين أمام العالم».

وأكد أن مجرد توجيه الاتهامات لنتنياهو يعد نهاية لحياته السياسية بما في ذلك جرائم الحرب والتجويع ولكن أخطر كلمة وتهمة هي تهمة «الإبادة»، موضحاً: «أهمية هذه الكلمة أنها تدل على دفعة كبيرة في التحقيقات وصولاً لتوجيه تلك التهمة».

وقف الحرب على غزة

وتابع: «هذا قد يعطي دفعة لمحكمة العدل الدولية للعمل على وقف الحرب في غزة، وأهمية تلك الخطوة أنها تتزامن مع أحداث أخرى جارية، مثل الثورة الشبابية العارمة نصرة للشعب الفلسطيني ومواقف العديد من الدول التي قررت قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال بما يعكس انهيار منظومة دولية بنتها إسرائيل على مدار عقود من الزمن، معتقدة أنها ستحميها من المحاسبة والمساءلة».