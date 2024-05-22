وظائف ومبادرات.. أبرز أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية للفحص والكشف على مرضى العيون بمركز طوخ.

وظائف الهيئة القبطية الإنجيلية

كما أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجتها لشغل وظيفتي مسئول الدعم الفني لشبكة المعلومات، ومُحاسب.

الشروط المطلوبة:

- قادرة على إدارة عهدة خزينة صرف واستلام ومراجعة وتسوية المستندات، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتسجيلها ببرنامج الحسابات.

- إجراء الإيداعات البنكية «النقدية والشيكات» وصرف شيكات العهد.

- استلام ومراجعة المستندات الخاصة بالمبادرات الزراعية من الكادر المجتمعي وتنفيذ التحويلات البنكية والمدفوعات الإلكترونية أو إصدار الشيكات.

- القيام بحفظ وأرشفة المستندات الخاصة بالبرنامج ورقيا وإلكترونيا.

- تسجيل المصروفات على نموذج التقرير المعتمد يوميا وإرساله للمختص بقسم التقارير بالوحدة المالية.

ويتم إتاحة التسجيل عبر هذا الرابط.

المميزات الوظيفية:

- راتب شهري مع زيادة سنوية وفق نظام تقييم الأداء.

- مساهمة في قيمة المواصلات من موقع السكن لمقر العمل.

- راتب شهر منحة سنوية طبقا لنظام تقييم الأداء.

- تأمين صحي.

- تأمين طبي خاص.

- تأمين على الحياة.

- تأمين اجتماعي.