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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة في كنيسة مصر الجديدة (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
10:27 ص | الأحد 05 مايو 2024
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، تقريرًا يرصد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد بكنيسة مصر الجديدة، بحضور عدد من قادة الفكر والرأي والشخصيات العامة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، «أشكر كل وزير وشخصية عامة وكل قيادة وشاب وشابة حضروا هذا اللقاء، وننقل تحياتنا وتقديرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقوم بدور تاريخي فى العبور بمصرلكل خير وبركة للمصريين».

أندريه زكي: نصلي من أجل سلام بلادنا

وأضاف قائلًا: «بمناسبة أعياد القيامة نصلى من أجل سلام لبلادنا، سلام للمنطقة، مؤيدين ومناصرين بلدنا، بلد جميلة ورائعة والتواجد والتنوع فى الحضور اليوم يؤكد المحبة بين المصريين».

وقال الدكتور محمد أبو زيد، نائب عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، «حضرنا اليوم حتى نهنأهم ونقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، وأنا ممثل عن الأزهر ونائب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتقديم التهنئة للقس أندريه زكي، ولجميع إخوانا فى الطائفة الإنجيلية بهذة المناسبة، كلنا فى هذه البلدة تحت سقف واحد، ونعيش كصف واحد فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي».

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