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دنيا سمير غانم بودي جارد محمد ممدوح في فيلم «روكي الغلابة»

كتب:

ياسمين محمود
08:08 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
مشهد من الفيلم

مشهد من الفيلم

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الصورة الأولى من فيلم «روكي الغلابة»، المقرر طرحه قريبا في دور العرض.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة، وهي تلعب ملاكمة داخل حلبة ملاكمة، وهي الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم في دور بودي جارد، وعلقت على الصورة قائلة: «فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله».

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم «روكي الغلابة» عدد من نجوم الفن وهم دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي. وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حيث تجسد دنيا بودي جارد الخاص للفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم.

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