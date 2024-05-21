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دنيا سمير غانم تروج لفيلمها الجديد «روكي الغلابة»

كتب:

أحمد شعراني
08:35 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
لقطة من فيلم روكي الغلابة

لقطة من فيلم روكي الغلابة

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، الاسم الأخير لفيلمها الجديد، وكذلك موعد طرحه بدور العرض السينمائي المصرية والعربية.

وشاركت دنيا خلال تدوينتها صورة من كواليس الفيلم، وقالت: «فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله».

آخر أعمال دنيا سمير غانم

آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل «جت سليمة» الذي قدمته عام 2023، مع المخرج إسلام خيري، والمؤلف كريم يوسف، وندى عزت، وشاركها في البطولة محمد سلام وهالة فاخر وسلوى خطاب وسامي مغاوري وسلوى محمد علي ومايان السيد ورحاب الجمل وإيمان السيد.

وشاركت في السينما عام 2022 بفيلم «تسليم أهالي»، وهو الذي تناصفت فيه البطولة مع الفنان هشام ماجد، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف شريف نجيب.

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