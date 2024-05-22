جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء في بيت «لاهيا»

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف مراكز الإيواء في بيت «لاهيا»، مؤكّدة أنَّ قصف مكثف وعنيف يجري في جنوب شرق رفح الفلسطينية.

وذكرت أنَّ مدينة رفح تشهد عدوانا غير مسبوق لتوسيع التوغل، كما أنَّ الاحتلال يجبر السكان على اللجوء نحو الشريط الساحلي.

وأضافت أنَّ «الاحتلال يستهدف النازحين في مأوى وسط القطاع، ويرتكب مجزرة جديدة وسط القطاع»، مشيرة إلى اقتراب قوات الاحتلال من بوابة صلاح الدين.