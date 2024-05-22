7 معلومات عن مغني الراب الأمريكي رايلو هانشو.. وثق لحظة وفاته في بث مباشر

حالة من الحزن سيطرت على محبي مغني الراب الأمريكي رايلو هانشو، إثر وفاته متأثرًا بطلق ناري عن طريق الخطأ، مما دفع العديد من متابعيه إلى تدشين صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم والدته نفسيًا، التي أصيبت بصدمة شديدة وحزن كبير على فقدان ابنها، لذا نقدم لكم بعض المعلومات عن مغني الراب الشاب الذي لقي حتفه إثر رصاصة خاطئة خرجت من مسدسه.

معلومات عن المغني الذي أنهى حياته عن طريق الخطأ:

- يُدعى رايلو هانشو

- يبلغ من العمر 17 عامًا.

- يقطن في منطقة سوفولك.

- ولد في ولاية فيرجينيا الأميركية.

- يتيم الأب.

- الابن الوحيد لوالدته.

- يتابعه 27 ألف شخص عبر حسابه على إنستجرام.

لحظة وفاة مغني الراب

عبر بث مباشر قصير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، ظهر مغني الراب رايلو هانشو، وهو يغني ومستعرضًا أحد الأسلحة النارية «مسدس» مزودًا بمنظار ليزر أمام متابعيه، ووجهه في اتجاه رأسه، وفي غضون لحظات خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ، استقرت في دماغه، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

بعد إصابة مغني الراب بطلق ناري في الرأس، تم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا الأميركية، أملًا في إنقاذه، إلا أنه ظل قرابة اليومين داخل العناية المركزة قبل وفاته، وسط حالة من الحزن والصدمة لأسرته ومتابعيه الذين تداولوا لقطات من الفيديو الأخير خلال توثيقه اللحظات الأخيرة له.