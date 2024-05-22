أدوية خطيرة على الصحة أثناء الموجة الحارة.. ما البدائل؟

في ظل الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد يومًا عن يوم، يصاب بعض الأشخاص بأمراض مختلفة مثل البرد والإنفلونزا وضغط الدم والاضطرابات الصحية، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك أدوية تزيد من المخاطر الصحية خلال درجات الحرارة المرتفعة بصفة خاصة، فما هي تلك الأدوية؟ وكيف يتصرف المرضى الممنوعين من الأدوية المحظورة؟.

أدوية ممنوعة في موجة الحر

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، قال خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع درجة حرارة الجسم، هناك أدوية تؤثر على الجسم بشكل سلبي، مثل الأدوية المدرة للبول التي تعمل على طرد الماء من الجسم، وهذه النوعية من الأدوية ممنوعة لأصحاب أمراض القلب وضغط الدم في درجات الحرارة المرتفعة، لأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالجفاف.

وأوضح عز العرب أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، تتفتح الأوعية الدموية ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، فيسرع المرضى على تناول أدوية الضغط، إلا أن الانخفاص يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، لذا فإن هذه الأدوية تكون ممنوعة لأنها تؤدي إلى قصور القلب، ومنها الأدوية التي تحتوي على الإيبوبروفين والنابروكسين التي تعمل على تورم القدمين نتيجة حدوث تسرب في الأوعية الدموية في درجات الحرارة المررتفعة أو حدوث انخفاض خطير في ضغط الدم، وكذلك استخدام أدوية احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين.

أدوية محظورة في درجات الحرارة المرتفعة

واتفق الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الأمراض الباطنية والصدر مع «عز العرب» بخصوص الأدوية المحظور تناولها أثناء الارتفاع في درجات الحرارة لما لها من تأُيرات سلبية على الصحة، وخاصة المرضى المصابون بنزلات البرد والإنفلونزا الشديدة خلال فصل الصيف، قائلا إن المصابون بالبرد في درجة الحرارة المرتفعة ممنوعين من تناول الأدوية التي تحتوي مادتي ديكلو فينا وإيبو بروفين خاصةً الأشخاص المصابون بالفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا، لأنها خطيرة على الصحة وتسبب آثار جانبية من اضطرابات التنفس وتؤثرعلى الكلى والكبد.

كيف يتصرف المرضى الممنوعين من الأدوية المحظورة؟

وقدم «إسماعيل» خلال حديثه لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح وبدائل صحية لمرضى الأنفلونزا والفيروسات التنفيبة أثناء الارتفاع في درجات الحرارة:

الغرغرة بالمياه المالحة، لتخفيف البرد والحرارة المرتفعة.

تناول الماء والسوائل باستمرار.

تجنب تناول القهوة والمشروبات الغازية والمثلجات، لأنها تعمل على تحفيز الإصابة باضطرابات في القناة الهضمية خلال درجات الحرارة المرتفعة.

استخدام قطرات المحلول الملحي.

توخي الحذر عند تناول الأسبرين خاصةً للأطفال.

قراءة ملصقات أدوية البرد التي تتناولها، ويكون ذلك بإشراف الطبيب.

من يتناولون الأدوية بصفة مستمرة؟

وشدد أستاذ الأمراض الباطنية والصدر، على ضرورة استمرار المرضى في تناول أدويتهم كالمعتاد، إذا كانت بإشراف من الطبيب، وهو ما أكد عليه الأطباء، ولكن مع الحذر من الأدوية السابق ذكرها، لعدم تأثيرها على الصحة.