رئيس لجنة الدواء بـ«الصيادلة»: تكلفة صناعة الأدوية ارتفعت وتحريك السعر ضروري

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، أن هيئة الدواء أصدرت تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، متابعًا: «أول التحذيرات يحمل رقم 27 لسنة 2024، حيث طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر (Paramol ped supp) للتشغيلة رقم 604042 و607032 من إنتاج شركة مصر».

وأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الاعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الهيئة أوضحت أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

غش الدواء ظاهرة عالمية

وأضاف «رمزي»، أن غش الدواء ظاهرة عالمية، وقيمة تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة تبلغ نحو 200 مليار دولار سنوياً عالمياً، متابعًا: «صيادلة مصر متعاونون، وحال وجود شك في أي دواء يتم الإبلاغ والتعامل معه بسرية تامة، وهذا أمر محمود».

وأكد رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة أهمية التتبع الدوائي، وهذا يحتاج تكلفة، وآن الآوان لأخذ خطوات فعالة للقضاء على ظاهرة غش الدواء، مشددًا على أن تكلفة الدواء ارتفعت بعد زيادة أسعار الدولار، وأن تحريك أسعار الدواء أمر متعدد الجوانب به بعض الآثار السلبية، وأيضا إيجابية تحقق استمرارية الإنتاج.