أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-5-2024.. كيلو الضاني بـ380 جنيها

تشهد أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-5-2024، حالة من الاستقرار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-5-2024

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320 لـ380 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 لـ350 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو 380 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البتلو لـ 364 جنيهًا.

- سجل سعر اللحمة البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- حقق سعر البوفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

- حقق سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر عرق الفلتو لـ350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

- سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

- وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم لـ 225 جنيهًا للكيلو.