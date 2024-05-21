تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-5-2024

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-5-2024، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وذلك وفق آخر تحديث لبوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320 لـ 380 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 لـ 350 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو 380 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البتلو لـ 364 جنيهًا.

- سجل سعر اللحمة البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- حقق سعر البوفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

- حقق سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر عرق الفلتو لـ350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

- سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

- وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم لـ 225 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق نحو 300 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن 200جنيه.

- وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 320 جنيهًا.