تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-5-2024
كتب:
شوشة عبدالواحد
10:40 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
أسعار اللحوم
شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-5-2024، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وذلك وفق آخر تحديث لبوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.
أسعار اللحوم اليوم
وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.
أسعار اللحوم اليوم في مصر
- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320 لـ 380 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 لـ 350 جنيهًا.
- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو 380 جنيهًا.
- وصل سعر كيلو اللحم البتلو لـ 364 جنيهًا.
- سجل سعر اللحمة البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.
- حقق سعر البوفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.
- سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.
- حقق سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.
- وصل سعر عرق الفلتو لـ350 جنيهًا.
أسعار اللحوم في وزارة التموين
- سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
- سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
- وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم لـ 225 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم منافذ وزارة الزراعة
- بلغ سعر كيلو السجق نحو 300 جنيه.
- سجل سعر كيلو اللحم الضأن 200جنيه.
- وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا.
- حقق سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 320 جنيهًا.