رسائل دعم للفنانة دنيا سمير غانم عقب إعلانها عن فيلم روكي الغلابة: هتكسري الدنيا

استقبلت الفنانة دنيا سمير غانم ردود فعل إيجابية من زملائها الفنانين بعد إعلانها عن اقتراب طرح فيلمها روكي الغلابة في دور العرض، ومن المقرر عرضه خلال صيف 2024.

ردود فعل حول فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

وكتبت الفنانة شيماء سيف تعليقاً على صورة دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة، «مبروك يا حبيبتي، مليون مبروك، كسرى الدنيا كلها بإذن الله يارب»، وكتب الفنان حسن الرداد «إن شاء الله هتكسري الدنيا كالعادة».

وتمنى الفنان محمد محمود عبد العزيز للفنانة دنيا سمير غانم النجاح في فيلمها الجديد روكي الغلابة،«حظ سعيد لكي»، وتفاعل معها عدد من النجوم منهم بشرى، وإيمي طلعت زكريا، وأسماء أبو اليزيد.

أبطال فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، فتجسد دنيا شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم، ويشارك في بطولة فيلم «روكي الغلابة» عدد من نجوم الفن وهم دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.