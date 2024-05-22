تفاصيل مشاركة مصر في معرض Hospitalar بالبرازيل.. فرصة للتصدير لأمريكا اللاتينية

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شريف الماوردي، إن معرض Hospitalar بالبرازيل، يعد ملتقى لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الرعاية الصحية، الذي يقام بمركز ساوباولو للمعارض والمؤتمرات، لمدة 5 أيام، بمشاركة ما يقرب من 1200 شركة من 30 دولة.

فتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الطبية المصرية

وأكد رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن مشاركة مصر في المعرض تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية لفتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الطبية المصرية، لاسيما في دولة البرازيل، التي تُعد بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية ذات الأسواق الواعدة.

تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية

وأوضح «الماوردي»، أن توجيهات القيادة السياسية تركز على ضرورة تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية، خاصةً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع الصناعات الطبية، مشيرا إلى أن اختيار البرازيل لاستضافة المعرض يُعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع.

«Hospitalar» معرض تجاري رائد في مجال الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية، حيث عزز مكانته على مدى أكثر من 30 عامًا من التاريخ، وأصبح واجهة الاتصال الرئيسية بين مجتمعات الرعاية الصحية المختلفة، مما يوفر فرصًا فريدة للأعمال والتواصل وتبادل المعرفة.