تفاصيل صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني الراحل في طهران.. خامنئي يؤم المصلين

بدأت المراسم الرسمية لتشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في مدينة طهران؛ إذ أقام علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، الصلاة على جثمان رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وبعدها انتقل موكب تشييع الجثامين من جامعة طهران إلى ساحة آزادي بالعاصمة الإيرانية.

صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني

وبحسب ما ذكرته شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تقام عصر اليوم في ساحة آزادي في طهران مراسم رسمية بحضور ضيوف ووفود دبلوماسية، على أن تقام صباح الخميس مراسم تشييع في خراسان الجنوبية، ثم سيتم دفن جثمان رئيسي مساء الخميس بالقرب من مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، مسقط رأس رئيسي.

وقد أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، إن أكثر من 40 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى سيشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، في طهران؛ إذ تقام هذه المراسم بحضور محمد مخبر الرئيس الإيراني بالوكالة وعلي باقري كني وزير الخارجية الإيراني بالوكالة.

وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدًا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

ونقلت وكالة أنباء إسنا الإيرانية خروج أهالي العاصمة الإيرانية طهران باتجاه شارع الثورة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لحضور تشييع جثامين رئيسي وعبد اللهيان ومرافقيهما.

مراسم تشييع الجثامين

وأمس الثلاثاء أقيمت مراسم تشييع في مدينة تبريز، حيث جابت الجثامين شوارع المدينة وسط مئات الآلاف من الحاضرين، قبل تنقل إلى مدينة قُم حيث تجمع عشرات الآلاف لوداع رئيسي والوفد المرافق له.

وقد لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتفه الأحد الماضي في حادث سقوط طائرة كانت تقله ومرافقيه في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.