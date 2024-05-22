تطورات الأوضاع بإيران بعد رحيل إبراهيم رئيسي في حادث سقوط طائرة

تصدرت خلال الساعات الأخيرة مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محركات البحث، حيث لقى حتفه الأحد الماضي في حادث سقوط طائرة كانت تقله ومرافقيه في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وظهر خلال مراسم تشييع الجثمان عدد كبير من القادة والمسئولين، فور وصول جثمان إبراهيم رئيسي لمكان مراسم التشييع.

ومن المفترض أن تقام اليوم الأربعاء مراسم أخرى لتشييع الجثمان، في زهران وسينقلها التلفزيون الرسمي، والذي رصد عددا من المشاهد الحزينة، وملامح الحزن التي كانت تخيم على الحضور.

وظهر عدد كبير من الحضور حاملين صور للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بعد الحادث الأليم الذي تعرض له، فيما تحاول إيران ممارسة الحياة السياسية الطبيعية، وحرصت القيادة الإيرانية السياسية على استمرار الوضع الطبيعي للحياة، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية المعروفة، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

جاءت هذه الفعاليات بعد مرور يوم واحد فقط من وفاة الرئيس الإيراني، ووزير خارجيته أمير عبداللهيان، وهو ما يؤكد على استمرار الحياة السياسية الطبيعية في طهران.

وشارك في الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، محمد مخبر، والذي يتولى المهام التنفيذية للبلاد، باعتباره النائب الأول للرئيس الراحل، وأحمد جنتي رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس السلطة القضائية الإيراني، وعدد من وزراء الحكومة.

وأقر المجلس خلال جلسته المقامة اليوم في طهران، انتخاب محمد علي موحدي كرماني رئيسًا بأغلبية 55 صوتًا من أصل 83 عضوًا حاضرًا خلال الاجتماع.

ومن المفترض أن يتولى «موحدي» والذي يبلغ من العمر 93 عامًا، رئاسة المجلس لمدة عامين تبدأ اليوم، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

تفاصيل حادث الرئيس الإيراني

الجدير بالذكر أن بير حسين كوليفاند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أوضح أنه تم إجراء عمليات بحث مكثف، كانت تهدف إلى الوصول لجثمان الراحل ومرافقيه، واستمرت عملية البحث ليل نهار، حتى تم العثور عليهم.

وكانت الحكومة الإيرانية، كشفت عن سبب الوفاة في بيان لها، مؤكدة أنه يعود لتحطم المروحية التي كانت تنقل «رئيسي» ومرافقيه، في محافظة أذربيجان الشرقية.

تشكيل حكومة إيرانية جديدة

من المفترض أن يسمح المرشد الأعلى في إيران باختيار الرئيس الجديد لحكومة أقل أيديولوجية، بهدف تخفيف التوترات المحلية والدولية، وذلك حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

آخر ظهور للرئيس الإيراني

وفي سياق متصل، كان الرئيس الإيراني زار محافظة أذربيجان الشرقية، قبل أيام قليلة من وفاته، خلال افتتاح سد «قيز قلعة شي»، مع الرئيس الأذربيجاني، وهو مشروع تعاون مشترك بينهما، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.