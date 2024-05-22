منح ودورات تدريبية مجانية من «الشباب والرياضة».. رابط التقديم والشروط

تقدم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت) منح في مجالات عدة منها دورات تدريبية عن رعاية مسنيين، ومساعد صيدلي، ومقدم رعاية طبية، صيانة موبيل، كورس صيانة أجهزة منزلية.

ويأتي التعاون مع الجهات الشريكة لتوفير فرص تدريبية للشباب للاتجاه التدريب التحويلي، إذ أنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي، لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل.

تفاصيل المنح والكورسات المجانية

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل المنح التدريبية والكورسات المجانية المقدمة، وتأتي كما يلي:

- الكورسات مجانية

- التدريب مسائي وصباحي.

- مدة التدريب شهر ونصف فأكثر.

- التدريب في محافظة القاهرة بمراكز متخصصة.

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية

شروط عامة

- أن يكون المتقدم خريج وليس طالبا.

- السن يتراوح بين 18 و35 سنة.

- موقف التجنيد محدد للذكور.

- الجدية والالتزام.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- مؤهل عالي أو متوسط مناسب للكورس.

- متفرغ ليس لديه عمل.

- كل كورس له شرط خاص به.

وللاشتراك ومعرفة التفاصيل الخاصة بكل دورة تدريبية، يمكن الدخول على هذا الرابط، علما بأنه سيجري التواصل من خلال جروب «واتساب» لتحديد موعد المقابلة الشخصية.