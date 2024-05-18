منح دارسية في الخارج للطلبة المصريين.. اعرف التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات، خلال الأيام الماضية، عددا من المنح الدراسية للطلاب المصريين الدراسين في السنوات الأولى الجامعية أو الخريجين، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن من قبل الدول المناحة، والتي كانت آخرها المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025 لطلاب المرحلة الجامعية بالنظام التنافسي.

المنح الدراسية للطلاب المصريين في الجامعات المصرية

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة في الخارج يتم الكشف عنها والتقدم عبر رابط مخصص من قبل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أن المنح التي جرى إتاحتها خلال 2024 للطلاب المصريين تتمثل في التالي:

- التقدم للإعلان العاشر للمرحلة الجامعية الأولى، ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025

- هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تُعلن عن فتح باب التقدم لمنحة «سفر شباب الباحثين»

وفي نفس السياق، أعلنت الجامعة الألمانية في القاهرة عن تقديمها 58 منحة تميز، والتي بموجبها يمكن السفر للحاصلين عليها إلى ألمانيا بجانب منحهم الفرصة وفقا لرغبة كل طالب الشخصية في الاختيار فيما بين التسجيل في الالتحاق بأحد البرامج الدراسية المتقدمة في المانيا، أو قضاء فصل دراسي كامل في ألمانيا، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية والتدريبية المتوفرة بالمراكز البحثية الأكاديمية التطبيقية بألمانيا لتطبيق خبراتهم العملية التي اكتسبوها خلال دراستهم والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية العالمية، ضرورة حتمية فيما يخص مجالات تخصصهم.