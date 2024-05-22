بعد 7 أشهر على رحيله.. تحقيق جنائي في وفاة الفنان الأمريكي ماثيو بيري

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري بطل مسلسل «Friends»، كشفت إدارة شرطة لوس أنجلوس أنها تعمل مع إدارة مكافحة المخدرات في تحقيق مفتوح في ظروف وفاة الممثل الأمريكي، بالرغم من إعلان أن التحقيق الذى تلى وفاته خلص إلى أن سبب الوفاة كان حادثًا بسبب الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، إضافة إلى استخدام الكيتامين.وتسعى إدارة مكافحة المخدرات في لوس أنجلوس، إلى التحقيق في كيفية حصول ماثيو بيري على المخدر العام، وفقًا لما نشره موقع «مترو».

تفاصيل حادث وفاة ماثيو بيري

توفي بيري عن عمر يناهز 54 عاما، بعد ما تم العثور عليه غير مستجيب في حوض السباحة في مقر إقامته في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر 2023، وقال التقرير إنّ بيري كان يتلقى علاجًا بالكيتامين للاكتئاب والقلق، وكان آخر جرعة تناولها قبل أسبوع ونصف من وفاته، وأشار إلى أنه لم يتعاطى أي مخدر منذ 19 شهرا.

سبب وفاة ماثيو بيري

وقالت إدارة الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس في ديسمبر الماضي، إنّ بيري توفي بسبب «التأثيرات الحادة للكيتامين»، وقالت إن طريقة الوفاة كانت «حادثًا».