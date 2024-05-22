«الضرائب» تحذر أصحاب الشركات من إصدار فواتير وهمية: العقوبة تصل إلى الحبس

أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة دون وجه حق، موضحة أنَّ المصلحة اتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.

الفواتير الوهمية

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، إذ أن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، لافتة إلى أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

منظومة الفاتورة الالكترونية

وأشارت إلى أنَّ منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

وطالبت الممولين عدم التعامل بالفواتير الوهمية، والإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.