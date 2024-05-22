توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2024.. اعرف التفاصيل الكاملة

يحرص قطاع المعاهد الأزهرية، كل عام دراسي على توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2024، وفقا للخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر الشريف 2022 – 2030، وهي خطة متكاملة في جميع الجوانب العلمية والإدارية، تهدف إلى تحقيق الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية الكاملة لتطوير التعليم، ومن المقرر أن يعلن القطاع عن توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

مناهج الأزهر الجديدة 2024

وينشر قطاع المعاهد الأزهرية توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2024، بما يتواكب والتطور المتلاحق لتكنولوجيا التعليم، ومن ثم تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم قبل الجامعي، بما يضمن للأزهر الشريف تحقيق رسالته على جميع المستويا المحلية والإقليمية والعالمية.

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2024

ويعد توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2024، لكل فصل دراسي من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الإعدادي، بناء على الخطة الموضوعة للتعليم الأزهري ما قبل الجامعي، والتي تسعى إلى تحقيق التميز العالمي في الأداء، ورفع جودة الخدمات التعليمية، وضمان تكامل السياسات والقرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتعليم في الأزهر الشريف، من خلال بيئة متميزة ترفع كفاءة العنصر البشري، وتعزز الشعور بالمسؤولية، وتكبح جماح الانحراف السلوكي والإداري داخل المؤسسة التعليمية.