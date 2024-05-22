رئيس «المعاهد الأزهرية»: ختام امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

انطلقت منذ قليل، آخر امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني، في مقرر اللغة الأجنبية لمدة ساعتين ونصف، يليه امتحان المستوى الرفيع لمدة ساعتين، وكانت الشهادة الابتدائية قد اختتمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني أمس، بمقرري اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

الانتهاء من الامتحانات

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه صدرت التوجيهات للجان القطاع بتوفير سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم في أفضل بيئة امتحانية، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من الامتحانات، تعمل الكنترولات بشكل مباشر على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

المتقدمون للشهادة الابتدائية والإعدادية

جدير بالذكر، أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية 185 ألفاً و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 178 ألفًا و14 طالبًا وطالبة، وبدأت امتحانات الشهادة الابتدائية من الأربعاء 15 مايو وانتهت أمس الثلاثاء 21 مايو، بينما تنتهي اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية.