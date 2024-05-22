تدريب 36 خريجا على برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي في كفر الشيخ

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، برنامج تدريبي لتدريب 34 خريجا على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، ضمن جهود المحافظة لتعزيز المهارات الرقمية بين الشباب، وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لسوق العمل، حيث شمل التدريب مجموعة من المحاور الأساسية مثل «برامج Office، والإنترنت، والطباعة الإلكترونية».

إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المحافظة لرفع مستوى الكفاءة الرقمية للخريجين، مما يُساهم في زيادة فرصهم في سوق العمل، ويعزز من قدراتهم المهنية، مؤكداً على أهمية هذه البرامج في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة.

تنفيذ البرنامج التدريبي بمعدل 56 ساعة متصلة

ومن جهته، قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنّ البرنامج يتم تنفيذه بمعدل 56 ساعة تدريبية متصلة، وأنّ المركز المعتمد لدى مؤسسة ICDL الدولية يضمن جودة التدريب المقدم، مشيراً إلى أنّ هذا النوع من التدريب يعتبر خطوة هامة نحو تطوير الموارد البشرية في المحافظة، ما يعزز من قدرتها على مواجهة متطلبات التطور التكنولوجي السريع.