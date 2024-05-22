حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ

تباينت ردود أفعال الطلاب والطالبات، عقب امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ، إذ أوضح الطلاب أنّ الامتحان جاء سهلا وبسيطا، ويعتبر في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي

من جهتها، قدّمت منى محمود، مُعلم مادة العلوم، حل امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، ليتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم، ومعرفة نقاط الصواب والخطأ في إجاباتهم.

وتكوّن امتحان العلوم من ورقة واحدة، ضمت 4 أسئلة، وتنوعت الأسئلة بين «اختر الإجابة الصحيحة، وصحح ما تحته خطأ، واكتب المصطلح العلمي، وأكمل العبارات، وضع علامة صح أو خطأ، واستخرج غير المناسب».

حل امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وجاء حل امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ كالتالي:

ووفقًا لما ورد في جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ، فإنّه من المقرر أنّ يختتم الطلاب والطالبات ماراثون الامتحانات غداّ الخميس 23 مايو بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ 61 ألفا و319 طالبا وطالبة، حيث يؤدون الامتحانات في 343 لجنة امتحانية، بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».