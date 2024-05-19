سفير مالطا في القاهرة يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

زار السفير روبيرتو باتش؛ سفير مالطا بالقاهرة، برفقة وفد رفيع المستوى من السفارة، مكتبة الإسكندرية اليوم، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

واستقبل الوفد هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم في مكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، وأهدى السفير ثلاث نسخ من كتاب «بين آخرين: المالطيون في مصر- الحياة والجريمة والموت» للمكتبة.

تفاصيل زيارة الوفد المالطي لمكتبة الإسكندرية

وزار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، إضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومعرض الفن الشعبي العربي ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

سفير مالطا يثني على مكتبة الإسكندرية

وفى نهاية الجولة، أعرب السفير عن سعادته البالغة لزيارة مكتبة الإسكندرية باعتبارها صرح ثقافيا وعلميا كبير، وبما تحويه من كتب ومقتنيات وموارد الكترونية، ومتاحف ومعارض فنية وتفاعلية رائعة.