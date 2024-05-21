السيسي يثمّن دور مكتبة الإسكندرية في نشر المعرفة ومد الجسور الثقافية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، منهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، ولويز موشيكيوابو سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما، والدكتور مفيد شهاب، والمهندس هاني عازر، ومحمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدا أهمية الدور القيّم للمكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، والتشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويُعمق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب.

وأكد الرئيس السيسي أنّ إدراك أهمية وثراء التنوع البشري، وتكريس مبادئ المواطنة، هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي، لافتا إلى ضرورة أن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.

وشدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مُبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم لتحمل مسئوليات المستقبل، من خلال تبسيط العلوم باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفني، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب، فضلا عن صناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقني، مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية من خلال برامج المكتبة المختلفة، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لجميع المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشء.

ومن جانبهم؛ ثمّن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان تأدية المكتبة دورها الثقافي التاريخي، مشيدين بالاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بشكل شخصي لعمل المكتبة، كما طرحوا رؤاهم فيما يتعلق بالأدوار المختلفة التي يمكن للمكتبة تنفيذها لتحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد.

كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع، والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة، مشددا على أنّ ترسيخ ثقافة السلام عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم.