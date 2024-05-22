طريقة عمل كيكة قدرة قادر.. «3 وصفات مختلفة»

حلوى مختلفة وجديدة ومبتكرة تحب أن تقدمها الأمهات إلى أسرتها، وهي كيكة قدرة قادر، فهي من الأطباق الفلسطينية الشهيرة والشهية، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أنها تتكون من طبقتين واحدة من الكراميل والثانية الكريمة مع الكيكة، لذا نوضح طريقة عمل كيكة قدرة قادر في خطوات سهلة وبسيطة على خُطى وصفة الشيف أميرة شنب، التي قدمتها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

ولطريقة عمل كيطية قدرة قادر يجي توفير المقادير التالية:

كوبان دقيق.

بيضة.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

نصف كوب سمن.

كوب لبن.

بيكنج بودر.

ملعقة فانليا.

ثلاثة ملاعق كاكاو.

بشر برتقال.

للكريمة:

كوب لبن.

برتقال.

فانليا.

كوب سكر.

للكراميل:

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

اضربي اللبن والسكر في وعاء.

ضيفي البيضة والفانيليا.

ضعي بشر البرتقال والكاكاو.

ضيفي السمنة تدريجيًا واضربيهم معًا.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر.

ضيفي رشة ملح ثم ضيفي عليهم اللبن والسكر.

ضعيها في صينيةفي الفرن.

اتركيها تبرد قليلًا ثم ضعيها في الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعة، لـ طريقة عمل كيكة قدرة قادر.

لتحضير كريمة كيكة قدرة قادر

ضعي في الخلاط اللبن والسكر والبيض والفانيليا.

ضيفي بشر البرتقال واضربيهم جيدًا.

ضعي الكريم على الكيكة في الصينية.

طريقة تحضير الكراميل

ضعي في صينية على النار السكر.

اتركيه حتى يذوب.

ضيفي ربع كوب ماء وقلبي جيدًا.

ضعيه على الصينية.

اتركي الكيكة على درجة حرارة 180 درجة.

‏اتركيها حتى تبرد وقدميها لأولادك.

مقادير طريقة عمل كيكة قدرة قادر

كمت يمكن تحضير كيكة قدرة قادر بطريقة أخرى على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، إذ قدمتها على قناة «سي بي سي سفرة»:

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ماء.

بيضة.

كوبان ماء.

كوب لبن بودرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة خل أحمر.

ملعقة عصير ليمون.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

بيضتان.

ملعقتان صغيرة فانيليا.

ملعقة بشر ليمون.

ربع كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب لبن.

ملعقتان بيكنج بودر.

ملعقتان كاكاو.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر للكراميل

ضيفي الماء وقلبي كل الخليط على النار.

ضعي الخليط في صينية الكيك.

اخلطي السكر والبيضة.

ضيفي الفانيليا والخل وعصير الليمون واللبن البودرة.

ضيفي كوب ماء وقلبي كل الخليط.

ضيفي باقي كمية الماء وقلبي كل الخليط.

ضعي الخليط في الصينية.

اتركيها على درجة حرارة 180 درجة.

مقادير كيك قدرة قادر

ويوجد طريقة ثالثة لطريقة عمل كيكة قدرة قادر على خُطى الشيف غادة التلي:

ربع كيلو دقيق.

بيضة.

كوب وربع سكر.

زبدة.

ثلاثة أرباع كوب لبن.

فانيليا سائلة.

بيكنج بودر.

كريم كراميل.

لبن محلى.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقتان كبيرتان ماء.

عصير ليمون.

طريقة تحضير كيك قدرة قادر