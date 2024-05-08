طريقة عمل كيكة الأفاتار الباردة.. «جهزيها من غير بيض أو دقيق»

كيكة الأفاتار الباردة من أسهل أنواع الكيك التي تصنعه ربات المنازل لأطفالها، خاصة لما تحتويه على مواد مختلفة وسريعة في التحضير، كما أنها تعد مفيدة للأطفال، لذلك نستعرض طريقة عمل كيكة الأفاتار بمكونات سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى إدخالها الفرن.

تتميز كيكة الأفاتار بشكلها الجذاب ومذاقها الحلو، وفق ما أوضحته الشيف نادية السيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أن الكيكة سهلة التحضير وبمكونات بسيطة، وفي النهاية تحصل على ألذ وأشهى كيكة يمكن تقديمها.

مكونات كيكة الأفاتار الباردة

- باكت «كيس» جيلي.

- 2 كوب ماء دافيء.

- ربع كوب ماء بارد.

- نكهات طعام، أو نكهات مختلفة من الجيلي.

- 2 كوب من اللبن.

- سكر على حسب الرغبة.

- جيلاتين من غير نكهة.

طريقة عمل كيكة الأفاتار

تبدأ طريقة عمل كيكة الأفاتار الباردة، عن طريق وضع كيس الجيلي بالنكهة المفضلة داخل إناء فارغ، وخفقه بالماء الدافيء والبارد، ومن ثم تفريغ الكمية في قوالب ثلاجة، وتغير الألوان عن طريق ألوان الطعام أو النكهات الأخرى، ووضعها في الفريزر ما يقرب من ساعتين.

وفي الجهة الأخرى يجري وضع الحليب على نار هادئة وضع السكر والجيلاتين، وتقليبه جيدًا حتى تختفي الحبيبات تمامًا، وتركه فترة زمنية حتى يهدأ، بعدها أخرجي الجيلي من الثلاجة وقطعيه إلى مكعبات صغيرة متناسقة، ووضعيه داخل قالب كيك، وقبل وضع الكمية به لابد من دهنه بنقطه خفيفة للغاية من الزيت، حتى لا يلتصق به الجيلي.

بعد تقطيع الجيلي مكعبات صغيرة، ووضعها داخل قالب الكيك، لابد من التأكد أن الحليب أصبح دافيء حتى لا يسيح الجيلي، وسكبه داخل القالب حتى تغطية الجيلي تمامًا، ووضعه في الفريزر عدة ساعات، ومن ثم استخراجه وقلبه على صنية، ثم تقطيعه وتقديمه للأطفال والكبار.