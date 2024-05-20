كيكة موس الشيكولاتة بالقهوة بأسرار المحلات.. «هتطلع أحلى من الجاهزة»

كيك موس الشوكولاتة بالقهوة من الكيكات اللذيذة، الذي يعشقها الكبار والصغار ويحرص على تحضيرها العديد من ربات البيوت لأسرهن كنوع من التحلية، بعد تناول الطعام؛ لاحتوائها على طعم الشوكولاتة، لذا نقدم في السطور التالية طريقة عمل كيكة موس الشيكولاتة بالقهوة بحسب الشيف نرمين هنو، ببرنامج «زي السكر»، على قناة cbc sofra.

المقادير:

30 جرام دقيق.

15 جرامًا من القهوة سريعة الذوبان، ويمكن استخدام نوع القهوة المفضل.

200 جرام بياض بيض.

60 جرام زبدة أو سمنة بلدي، ولا يفضل استخدام الزيت في الوصفة.

60 جرام سكر أبيض ناعم.

30 جرام نشا الذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

لمقادير موس القهوة:

150 جرام ساور كريم أو كريمة حامضة.

200 جرام من الكريمة المخفوقة «سواء كريمة لباني مخفوقة أو كريم شانتيه بودر مخفوق مع المياه أو الحليب المثلج».

50 جرام من السكر الأبيض.

10 جرام جيلاتين بودر.

15 جرام من القهوة سريعة الذوبان.

50 مل كريمة الخفق.

للوجه:

300 جرام كريمة خفق أو كريم شانتيه مخفوق بالمياه المثلجة أو الحليب.

15 جرام قهوة سريعة الذوبان.

30 جرام كاكاو كام غير محلى، أو كاكاو محلى والاستغناء عن السكر.

3 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة بالقهوة