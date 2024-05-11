خطوات تحضير كيكة موس الشوكولاتة بطريقة سهلة

كيكة الشوكولاتة من أكثر الوصفات، التي يفضلها الكثيرون من الكبار والصغار، إذ ترغب الأمهات في تحضيرها سواء في العزومات أو لأطفالها في أعياد الميلاد، ققوامها السلس عنها، لذا تحرص الكثير من السيدات على إعدادها، ونقدم لك طريقتها على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها على «قد الإيد»، المذاع على قناة «CBC سفرة».

مقادير عمل كيكة موس الشوكولاتة

بسكويت شوكولاتة.

كرات شوكولاتة.

ألواح شوكولاتة أصابع.

نصف كيلو شوكولاتة مفرومة.

نصف لتر كريمة

كريمة مخفوقة مع فانيليا.

بودرة جيلاتين سادة.

خطوات عمل كيكة موس الشوكولاتة

- الخطوة الأولى لعمل كيكة موس الشوكولاتة: احضري إناء عميق وكبير الحجم للخفق، ضعي السكر والبيض والزيت والفانيليا ثم اخلطي، حتى يتم تجانس المكونات جيدًا، ثم قومي بسكب الدقيق بالتدريج مع البكينج بودر والكاكاو وامزجي مرة أخري حتى يختلطوا.

- الخطوة الثانية: أضيفي الحليب السائل واخلطي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس المكونات، وجهزي صينية متوسطة الحجم تناسب الكيكة وقومي بتبطينها بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق الأبيض.

- الخطوة الثالثة: اسكبي الكيك بداخلها، وضعي الصينية داخل الفرن لمدة لا تقل عن 25 دقيقة حتى تنضج تمامًا، وأخرجي الكيك واتركيها جانبًا، وضعي الشوكولاتة على حمام مائي حتي تذوب ثم اخلطيها بالكريمة المخفوقة والقشطة جيدًا.

- الخطوة الرابعة: اسكبي الخليط فوق الكيكة وضعيها داخل الثلاجة حتى تتماسك.