تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم الأربعاء 22-5-2024

أعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بسبب توفير العملة الصعبة في البنوك منذ تحرير سعر الصرف مؤخرًا.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، فأن أسعار الأجهزة الكهربائية تراجعت فعليًا في الأسواق بداية من شهر مايو الجاري وذلك لأن السلع المعمرة دورة البيع الواحدة تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، وبالتالي وفرة العملة الأجنبية ساهمت في تسهيل عملة البيع والشراء.

وتستعرض الوطن، أسعار الأجهزة الكهربائية وفق المعلن من قبل الشركات الكبرى على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وهي كالتالي:

أسعار الثلاجات وشاشات التليفزيون

- شاشة تليفزيون 55 بوصة أندرويد ريسيفر داخلي 4T-C55DL6EX بسعر 18 ألفا و200 جنيه.

- شاشة تليفزيون 4K دون فريم 65 بوصة أندرويد ريسيفر داخلي 4T-C65DL6EX بقيمة 23 ألفًا و135 جنيهًا.

- ثلاجة ديفروست 100 لتر ميني بار أبيض MBR-AR100-W بنحو 10 آلاف و735 جنيهًا.

- ثلاجة نوفروست 304 لترات استانلس غامق RF-33FT-DST بنحو 18 ألفًا و390 جنيهًا.

- ثلاجة نوفروست 355 لترًا ستانلس غامق RF-40FT-DST، بنحو 21 ألفًا و70 جنيهًا.

- ثلاجة نوفروست 355 لترًا سيلفر RF-40FTX-SL، بنحو 21 ألفًا و110 جنيهات.