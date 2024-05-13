تراجع 30%.. شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمواطنين في هذا الموعد | عاجل

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح ما بين 10- 15% كمتوسط تراجع أسعار، نتيجة جهود الدولة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

تراجع بنحو 15% مع بداية شهر يونيو

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأجهزة الكهربائية من المتوقع أن تشهد تراجعًا بنحو 15% مع بداية شهر يونيو المقبل، وبداية دورة رأس المال الجديدة، ليكون إجمالي انخفاض الأسعار بنحو 30%.

الشركات الكبيرة تخفض أسعار منتجاتها

وأشار «هلال»، إلى أن هناك شركة تصنيع أجهزة كهربائية كبيرة في السوق المصري، تواصلت معنا اليوم، لتحديد موعد اجتماع يوم الأربعاء المقبل في إدارة الشركة، للإعلان عن التخفيضات الجديدة التي تخص منتجاتها.

خفض الأسعار في صالح المستهلك

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن كل هذه التخفيضات وحرص الشركات على تخفيض الأسعار، يصب في صالح المستهلك.

التواصل مع حماية المستهلك

ونصح المواطنين بمراجعة الأسعار على مواقع الشركات قبل شراء المنتج، وفي حالة وجود اختلاف في الأسعار، وزيادة في الأسعار عن سعر الشركة، يجب أن يتم التواصل مع حماية المستهلك.