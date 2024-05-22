آخر ظهور صادم.. 6 معلومات عن مصفف الشعر طوني صوايا بعد وفاته المفاجئة

حالة صدمة وحزن يعيشها الوسط الفني في الوقت الراهن، بعد الوفاة المفاجئة لمصفف الشعر الشهير للفنانات، اللبناني طوني صوايا الذي فارق الحياة خلال الساعات الماضية إثر إصابته بسكتة قلبية، لتنيعه أشهر مطربات وممثلات الوطن العربي عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

معلومات عن مصفف الشعر طوني صوايا

ويستعرض «الوطن» فيما يلي، معلومات عن مصفف الشعر طوني صوايا بعد رحيله، بحسب وسائل إعلام لبنانية:

(1) يبلغ من العمر 65 عامًا.

(2) والده كان يمتلك صالونًا شهيرًا لتصفيف الشعر في بيروت.

(3) افتتح صالونه الخاص في بيروت عام 1980.

(4) تعاون مع أبرز فنانات الوطن العربي مثل نانسي عجرم وأصالة ونجوى كرم ومايا دياب وإليسا.

(5) كان يعاني من مرض السرطان.

(6) توفى بسكتة قلبية مفاجأة.

ظهور صادم لـ طوني صوايا قبل وفاته

وكان المطرب جو رعد، قد كشف سبب وفاة مصفف الشعر طوني صوايا، مؤكدا أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة بعد سنوات من معاناته مع مرض السرطان اللعين، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «X».

وحرصت العديد من نجمات الفن على نعي طوني صوايا بكلمات مؤثرة، إذ علقت مايا دياب على ظهوره الصادم معها في آخر صورة له قبل أيام من وفاته: «يا رفيق الدرب، ما كنت عارفة أنه هيدي آخر صورة إلنا، كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه ع حالك وأنت ما انتبهت وفلّيت يا أطيب قلب وأكرم نفس يا أدفى إنسان يا صادق يا محب يا قلبي أنت».