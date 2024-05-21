مايا دياب تنشر آخر صورة جمعتها بمصفف الشعر طوني صويا: كنت خايفة عليك

نعت الفنانة مايا دياب، مصفف الشعر طوني صويا، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبارات مؤثرة.

مايا دياب تنعى مصفف الشعر طوني صويا

ونشرت صورة تجمعها بمصفف الشعر الراحل طوني صويا، وعلقت «يا رفيقي، يارفيق الدرب، أنت معنى الحب والصداقة والدعم وكاتم الأسرار، أنت اللي ما بتتكرر، أنت مثل النسمة الحلوة، أنت كل صفة حلوة، الصادق الصدوق، واللي إيدك كانت ليس على شعري فقط بل غمروني بمحبة ليس لها مثيل».

مايا دياب تعبر عن حزنها

وتابعت مايا دياب: «يا طوني سوف أظل استمع لضحكاتك وكلماتك الحلوة لآخر الدنيا، لم أكن أعلم أن هذه ستكون آخر صورة تجمعنا، كنت مبسوط من قلبك، وأنا كنت خايفة عليك، قلت لك كثيرا أنك ضعيف يا طوني، انتبه على حالك، وأنت لم تنتبه وذهبت، يا أطيب قلب وأكرم نفس، يا أدفى إنسان يا صادق يا مُحب، يا قلبي أنت».