تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن.. عملية جراحية في القدم قريبا

يعيش الفنان عباس أبو الحسن حالة نفسية سيئة بعد إضابته بتمزق في وتر أكيلس إثر تعرضه إلى حادث سير في منطقة الشيخ زايد، نتج عنه إصابته وسيدتين، وجرى نقل المصابتين إلى المستشفى، ليكون الفنان عاجزًا عن السير ويضطر إلى الذهاب للسيدتين في المستشفى على كرسي متحرك للاطمئنان على حالتهما.

تطورات الحالة الصحية لـ عباس أبو الحسن

ومن جهته، أكد حسن أبو العينين، محامي عباس أبو الحسن في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الأطباء اطلعوا على الإشاعات والتحليل، ومن المقرر أن يجري الفنان عباس أبو الحسن عملية جراحية الخميس المقبل.

تفاصيل حادث عباس أبو الحسن

وكان عباس أبو الحسن ليلة أمس، قد تعرض إلى حادث بسيارته، نتج عنه إصابته وسيدتين على طريق زايد امتداد محور 26 يوليو السريع، وحرص على زيارة المصابتين بعد نقلهما إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات تحت إشراف طبي لمنحهما أكبر عناية طبية ممكنة، وتحمل أيضاً جميع نفقات علاجهما.