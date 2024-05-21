محامي عباس أبو الحسن: موكلي ينتظر تحديد موعد إجراء عملية جراحية

قال حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، إنه لم يتم تحديد موعد إجراء عملية جراحية لموكله حتى الآن، خاصة أنه لم يُعرض على الطبيب الاستشاري، بعد إصابته بقطع في وتر الكاحل الأيمن.

عباس أبو الحسن موجود في منزله

ويمكث الفنان عباس أبو الحسن في منزله بعد إخلاء سبيله بالضمان المالي 10 آلاف جنيه، بعد حادث دهسه سيدتين في الشيخ زايد.

وأوضح المحامي تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن السيدتين ظهرتا فجأة أمامه، ولم يستطع الابتعاد عنهما، واصطدم بهما.

وأكد أبو الحسن خلال التحقيقات أنه فوجئ بسيدتين يعترضان طريقه لتفادي سيارة أخرى كادت تدهسهما، ولم يتمكن من تفاديهما عندما ظهرتا فجأة أمام سيارته، مضيفًا أنه بعد اصطدام السيدتين، نزل من السيارة وحاول إسعافهما.