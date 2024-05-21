محامي عباس أبو الحسن: موكلي تكفل بعلاج السيدتين بعد حادث دهسهما

قال حسن أبو العينين، محامي عباس أبو الحسن، إن موكله خرج من النيابة، وموجود في منزله بعد إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، بعد حادث دهس سيدتين في الشيخ زايد.

المحامي يكشف تفاصيل الحادث

وعن تداول أخبار وفاة السيدتين، قال محامي عباس أبو الحسن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها أخبار غير صحيحة، وتم الاتفاق مع أقارب المصابين بالتكفل بالعلاج من جانب الفنان، وهو يتابع حالتهما الصحية باستمرار.

وذكر المحامي تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أنهما ظهرتا فجأة أمامه، ولم يستطع الابتعاد عنهما، واصطدم بهما.

أقوال عباس أبو الحسن في التحقيقات

وأكد أبو الحسن خلال التحقيقات أنه فوجئ بسيدتين يعترضان طريقه لتفادي سيارة أخرى كادت تدهسهما، ولم يتمكن من تفاديهما عندما ظهرتا فجأة أمام سيارته، مضيفا أنه بعد اصطدام السيدتين، نزل من السيارة وحاول إسعافهما.