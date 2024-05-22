العثور على عظام ديناصور آكل للحوم بالأرجنتين.. عاش بجمجمة صغيرة وأطراف بدائية

عاشت الديناصورات في العصر الطباشيري على كوكب الأرض قبل 65 مليون سنة، وأمضت مدة زمنية لا تقل عن 230 مليون سنة، وبالرغم من انقراضها، إلا أنها لا تزال موضع دراسة وبحث من علماء الحفريات، إذ أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية في الأرجنتين، اكتشاف نوع جديد من الديناصورات آكلة اللحوم التي عاشت في الأرجنتين قبل 69 مليون عام، وفقًا لما ذكرته وكالة نوفوستي.

العثور على نوع جديد من الديناصورات

ووفقًا لتصريحات علماء الحفريات، فقد عثروا على عدد من عظام جمجمة هذا النوع من الديناصورات وعظم الفخذ الكامل وبعض عظام الذيل ومجموعة كاملة من عظام العمود الفقري وأطراف كاملة تقريبا في محافظة تشوبوت الواقعة جنوب الأرجنتين.

وأشار العلماء خلال حديثهم لوكالة نوفوستي إلى بعض سمات هذا النوع من الديناصورات المُكتشفة، كالتالي:

عاشت في قارة جندوانا الجنوبية القديمة.

النوع الجديد من الديناصورات من الآكلة للحوم.

ينتمي إلى عائلة Abelisauridae.

كانت هذه الحيوانات ذات قدمين وأطراف أمامية بدائية.

يتميز نوع الديناصورات المكتشف بصغر حجم الجمجمة وغياب القرون، التي كانت تمتلكها الديناصورات المنتمية إلى نفس العائلة مثل كارنوتوروس.

سبب انقراض الديناصور

وفيما يتعلق بسبب انقراض الديناصورات الحقيقي، أوضح تقرير منشور بموقع newscenter، أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تكون سببًا في ذلك مثل التغير المناخي، واختلالات السلسلة الغذائية والإصابة بالأمراض، وتغير المجتمعات النباتية.

وقالت أبرز النظريات المُفسرة لانقراض الديناصورات، التي وضعها العالمان لويس الفاريز ووالتر الفاريز سنة 1980، أن سبب انقراض الديناصورات يعود لاصطدام نيزك كبير بكوكب الأرض قبل 66 مليون سنة، ما أدى لامتلاء الغلاف الجوي بالغازات والغبار والحُطام، وبالتالي تغير المناخ الجوي على كوكب الأرض.