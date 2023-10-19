باحث في علم الحفريات: فريق «سلام لاب» حصد 5 جوائز في أكبر مؤتمر سنوي للحفريات

كشف الدكتور بلال سالم، باحث في علم الحفريات بجامعة المنصورة، عن تفاصيل بحثه في مجال الحفريات الفقارية وفوز مصر بالعديد من الجوائز في أكبر مؤتمر سنوي للحفريات بالولايات المتحدة، موضحا أنه أجرى بحثا عن بقايا الديناصورات والتماسيح التي كانت تعيش منذ 100 مليون سنة في مصر، مشيرًا إلى أنه في البحث يجري إكمال صورة البيئة القديمة والتجمع الحيوي الذى كان يعيش في مصر من 100 مليون سنة.

تكريم مركز جامعة المنصورة

وأضاف «سالم» خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» عبر «زوم» على فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه خلال المؤتمر الحالي، جرى التقديم في البحث ببقايا جديدة لأنواع جديدة من التماسيح التي كانت تعيش، وبالفعل لاقى قبول من لجان التحكيم، حيث فاز البحث بجائزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم مركز جامعة المنصورة، نظرًا للتميز العلمي بالبحث الذى تم تقديمه.

وتابع: «الكتيب الخاص بالمؤتمر يفوق 400 صفحة موجود بها الملخصات البحثية فقط، وبها جميع التخصصات منها حفريات خاصة بالأسماك والحيتان والثدييات الأرضية والدينصورات والتماسيح، حيث تم تقديم آلاف الأبحاث».

حصد 5 جوائز

وأوضح أنه خلال التقرير الإحصائي الذي عرضته اللجنة المنظمة للمؤتمر، جرى الإعلان عن مشاركة عشرات المئات، واستطاع فريق «سلام لاب» حصد 5 جوائز، مشيرًا الى أنه إنجاز لمصر.