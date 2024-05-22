أسعار الذهب تتجه للانخفاض عالميا قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

تراجعت أسعار الذهب عالميا ولكنها ما زالت فوق مستوى 2400 دولار الرئيسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواند، إنَّ أحد العوامل التي تدعم الذهب هو تخفيض قيمة العملة الورقية التي قامت بها الولايات المتحدة والدول المتقدمة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية، وفق موقع «إنفيستينج».

ومن المقرر أنَّ يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو اليوم، ويضع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 64% لخفض سعر الفائدة بحلول سبتمبر.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي قالوا أمس الثلاثاء إنه يتعين على البنك المركزي الانتظار عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

ويجعل انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي من السبائك استثمارًا مناسبًا.

وارتفع سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار قبل البدء في تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ولكن لكي يصل إلى مستويات قياسية، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار أو عوائد السندات، أو زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

الذهب عند التسوية أمس

تراجعت أسعار الذهب العالمية للعقود الآجلة خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، في ظل ترقب صدور تقارير اقتصادية، وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح، للاستفادة من مكاسب المعدن الأصفر عقب تحقيقه مستويات قياسية.

الذهب والدولار الآن

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.24% إلى 2420 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بحوالي 0.19% إلى 2416 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.04% إلى 104.520 نقطة.