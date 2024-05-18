«جولد بيليون»: 2.3% زيادة في أسعار الذهب عالميا خلال أسبوع

شهدت أونصة الذهب العالمي تسجيل أسبوع قياسي خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع، وذلك بدعم من تراجع بيانات التضخم الأمريكية، إضافة إلى إجراءات التحفيز الصينية التي زادت من الطلب على الذهب والسلع بشكل عام منذ كون الصين أكبر مستهلك للسلع في العالم.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2422 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2414 دولار للأونصة.

ورصد التحليل الفني لمؤسسة جولد بيليون، أن الذهب ارتفع منذ بداية شهر مايو بنسبة 5.6% ويقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في 12 ابريل الماضي عند 2431 دولار للأونصة ومع اغلاق الذهب تداولات الأسبوع فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية في ابريل الماضي.

انخفاض مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع

وذكرت جولدن بيليون أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%، وذلك رغم تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي بأن بيانات التضخم الأخيرة غير كافية لقيام البنك الفيدرالي باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة.

وخلال تداولات أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6%، وذلك بعد أخبار عن قيام الصين بالإعلان عن تحفيز نقدي ضخم من خلال بيع ما قيمته تريليون يوان (138 مليار دولار) من السندات السيادية طويلة الأجل.

وبحسب جولدن بيليون، لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل حول كيفية توزيع الأموال، ومن المحتمل أن تذهب بعض الأجزاء نحو شراء المنازل غير المباعة أو دعم القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصنيع عالي التقنية والمشاريع الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تكون السندات أرخص بمقدار 20 إلى 40 نقطة أساس من عائد التمويل الحالي، التحفيز الضخم من قبل الصين عمل على ارتفاع أسعار الذهب والفضة والسلع الأخرى بشكل كبير، منذ كون الصين هي أكبر مستهلك للذهب والسلع في العالم، ومثل هذا التحفيز سيعمل على زيادة الطلب على مختلف السلع.

وأظهر مؤشر السلع S&P GSCI الذي يقيس أداء السلع ومن ضمنها الذهب ارتفع يوم أمس بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ 24 ابريل الماضي.

ارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

من جهة أخرى، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين خلال شهر ابريل إلى 84 طن ذهب من 17 طنا، حيث اجتذبت الصناديق 1.3 مليار دولار في أبريل وهو أقوى شهر في اجتذاب الاستثمارات على الاطلاق.

ورغم تراجع مشتريات الصينين من المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن قوة الاستثمار في الذهب عوضت ضعف المشتريات، إضافة إلى البنك المركزي الصيني الذي استمر في شراء الذهب للشهر الـ18 على التوالي.